La COP16 à Riyadh : Macky Sall et Baba Maal soutiennent les initiatives écologiques mondiales (Photos)

L'ancien Président Macky Sall est en Arabie Saoudite où il participe à la 16e Conférence des Parties (COP16) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), qui se tient du 2 au 13 décembre 2024 à Riyadh.



Entre autres activités, le Président Sall introduira le 4 décembre un des panels de la 3e édition du Forum Saudi Green Initiative (SGI/Initiative Verte saoudienne).



Pour rappel, la CNULCD est l'une des trois conventions issues de la Conférence des Nation unies sur l’environnement et le développement ou Sommet Planète-Terre de Rio de 1992 ; les deux autres portant respectivement sur le climat et la biodiversité. La CNULCD regroupe 197 Parties (Etats et Organisations internationales).



La Saudi Green Incitative (SGI)



Pour sa part, la SGI a été lancée en 2021 par le Prince héritier Mohammed bin Salman. Elle vise à stimuler l'action climatique saoudienne pour atteindre l’objectif zéro émission à l’horizon 2060.



Composante de la Vision 2030 du Royaume saoudien, la SGI rassemble les programmes de protection de l’environnement, de transition énergétique et de durabilité, de reboisement et de restauration des terres avec plus de 80 projets et initiatives déjà lancées, pour un investissement de plus de 190 milliards de dollars.



Il convient de rappeler que le Président Macky Sall est membre du Comité international d'éminentes personnalités mis en place il y a quelques mois par le gouvernement saoudien pour soutenir le processus préparatoire de la COP16.



A noter que Baba Maal est aussi Ambassadeur de bonne volonté de la Convention





