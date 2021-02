La Chine approuve le vaccin COVID-19 de Sinovac Biotech pour le grand public

Il s'agit du deuxième vaccin approuvé pour un usage public en Chine, après celui développé par un institut de Pékin affilié au groupe pharmaceutique national chinois (Sinopharm), qui a été approuvé en décembre.



Ces deux vaccins, ainsi qu'un troisième candidat de Sinopharm, ont déjà été utilisés dans le cadre du programme de vaccination chinois qui a administré plus de 31 millions de doses, ciblant principalement les groupes à haut risque d'infection. Un quatrième candidat de CanSino Biologics est utilisé parmi le personnel militaire.



L'Indonésie, la Turquie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Uruguay et le Laos ont accordé une autorisation d'urgence pour le vaccin CoronaVac développé par Sinovac Life Sciences, a déclaré Sinovac dans un communiqué de presse.



L'approbation du schéma à deux doses par l'administration nationale chinoise des produits médicaux est basée sur les résultats de deux mois d'essais cliniques de dernière minute à l'étranger, dont les données d'analyse finale n'ont pas encore été obtenues, a déclaré Sinovac.

Son unité Sinovac Life Sciences, basée à Pékin, devrait être en mesure de produire plus d'un milliard de doses par an sous forme d'ingrédient en vrac d'ici février, a-t-il dit.



Sinovac développe également sa capacité à remplir les vaccins en flacons et en seringues, qui est actuellement en retard sur sa capacité de fabrication de vaccins. Elle a également sous-traité les procédures de remplissage et de finition à des partenaires étrangers.



La Chine prévoit de fournir 10 millions de doses de vaccins à COVAX, une initiative mondiale de partage de vaccins soutenue par l'Organisation mondiale de la santé à laquelle Sinovac, Sinopharm et CanSino ont demandé à se joindre, a déclaré le ministère des affaires étrangères.



Un essai de phase I et II en Chine a montré que le vaccin pouvait sans danger déclencher une réponse immunitaire chez les participants plus âgés et il est également testé chez des participants âgés de trois à 17 ans.



Sinovac a toutefois averti que les données concernant le taux de protection chez les personnes âgées de 60 ans et plus étaient "limitées".



"Lorsque les institutions compétentes ... utilisent ce vaccin, la nécessité d'inoculer ce produit doit être évaluée en tenant compte de l'état de santé et du risque d'exposition de ce groupe d'âge", a-t-il ajouté.



DES TAUX D'EFFICACITÉ VARIÉS



Le vaccin de Sinovac est en cours d'essai clinique de phase III dans des pays comme le Brésil, la Turquie et l'Indonésie, où diverses données d'efficacité ont été publiées séparément, sans que des détails suffisants aient été rendus publics.



Le vaccin s'est révélé efficace à 50,65% contre la maladie COVID-19 lors de l'essai brésilien qui avait recruté 12.396 travailleurs médicaux âgés de plus de 18 ans au 16 décembre et enregistré 253 cas, a déclaré M. Sinovac dans un communiqué vendredi.



Le taux de réussite de l'essai en Turquie a été de 91,25%, selon les chercheurs locaux, sur la base d'une analyse préliminaire de 29 cas. Le taux d'efficacité de l'essai en Indonésie était de 65,3%.



L'épidémie plus répandue au Brésil, et l'accent mis par l'essai sur les travailleurs médicaux, font partie des facteurs qui, selon Sinovac, ont pu faire baisser le taux d'efficacité observé dans les données provenant de ce pays, a déclaré à Reuters le mois dernier une personne connaissant bien le sujet.



L'essai brésilien a également révélé que le vaccin était efficace à 83,7% contre la maladie qui nécessite un traitement médical, et à 100% contre l'hospitalisation, les cas graves et la mort dans le même essai, a déclaré Sinovac vendredi.



Le taux de protection était de près de 70 %, selon l'observation d'un sous-groupe plus petit dans l'essai brésilien, dans lequel les participants ont reçu les deux doses à trois semaines d'intervalle plutôt qu'à deux semaines d'intervalle pour la plupart des participants, a déclaré Sinovac le mois dernier. (Reuters)



Source : https://www.impact.sn/La-Chine-approuve-le-vaccin-...