La Chine crée officiellement ses premiers parcs nationaux

Le 12 octobre, lors du sommet des dirigeants de la 15e réunion de la Conférence des Parties(COP15) à la Convention sur la diversité biologique, le président Xi Jinping a annoncé la création officielle des premiers parcs nationaux, qui sont le parc national de la zone de Sanjiangyuan (“la source des trois fleuves”, à savoir le fleuve Yangtsé, le fleuve Jaune et le fleuve Lancang), le parc national du panda géant, le parc national du tigre et du léopard de Sibérie, le parc national de la forêt tropicale humide de Hainan et le parc national de Wuyishan.



Les premiers parcs nationaux se trouvent dans 10 provinces et régions autonomes, à savoir le Qinghai, la région autonome du Tibet, le Sichuan, le Shaanxi, le Gansu, le Jilin, le Heilongjiang, le Hainan, le Fujian et le Jiangxi, selon un responsable de l'Administration nationale des forêts et des prairies. Ces parcs, qui couvrent 230000 km2, se situent tous aux zones clés de la sécurité écologique du pays et abritent près de 30% des espèces clés de la faune et de la flore sauvage terrestre placée sous la protection nationale.



Le parc national de la zone de Sanjiangyuan se trouve sur le plateau Qinghai-Tibet. La zone placée sous la protection s’étend sur 190700 km2, ce qui garantit la protection globale de la source du fleuve Yangtsé, du fleuve Jaune et du fleuve Lancang. Les glaciers, les montagnes couvertes de neige, les zones humides à haute altitude, le désert de Gobi, la steppe alpine sont largement présents dans le parc. Avec une variété d’écosystèmes et les structures et les fonctions complètes, le parc est un modèle en matière de protection d’écosystème alpin à grande échelle sur le plateau Qinghai-Tibet, 3e pôle de la Terre.



Le parc national du panda géant se trouve aux provinces du Sichuan, du Shaanxi et du Gansu. La zone placée sous la protection s’étend sur 22000 km2. Cette zone à forte concentration de pandas géants sauvages est leur principal habitat et lieu de reproduction. Le parc protège plus de 70% de pandas géants sauvages en Chine. Le parc, riche en biodiversité et doté d'un paysage naturel et culturel unique, est un modèle en matière de protection de la biodiversité et d’éducation sur l’écosystème dans le monde, et une zone pionnière qui incarne les valeurs écologiques.



Le parc national du tigre et du léopard de Sibérie se trouve aux provinces du Jilin et du Heilongjiang. La zone placée sous la protection s’étend sur 14100 km2. La plus grande troupe de tigre et de léopard de Sibérie sauvage, qui est la seule à avoir formé une famille reproductrice en Chine, y vit. Doté d’une variété de types de plantes et d’un écosystème relativement complet, ce parc est un exemple type de l’écosystème de forêt tempérée et un modèle en matière de coopération et de protection transfrontalières.



Le parc national de la forêt tropicale humide de Hainan se trouve au milieu de l’île de Hainan. La zone placée sous la protection s’étend sur 4269 km2. Il préserve la forêt tropicale humide insulaire et continentale la plus complète et la plus diversifiée de la Chine. C’est la seule zone où vit le gibbon de Hainan, le plus rare de tous les primates dans le monde. Ce parc est aussi un trésor de la biodiversité tropicale et des ressources génétiques. C’est un modèle en matière de transmission de précieuses ressources naturelles de la forêt tropicale humide et insulaire et de protection de la biodiversité.



Le parc national de Wuyishan se trouve aux provinces du Fujian et du Jiangxi. La zone placée sous la protection s’étend sur 1280 km2. Le plus grand et le plus complet écosystème de forêts sempervirentes indigènes à larges feuilles à la même latitude dans la zone subtropicale dans le monde, constitue une réserve précieuse de la faune et de la flore du sud-est de la Chine. Le mont Wuyishan possède des ressources écologiques et humaines inégalées, ainsi qu’un “double patrimoine” culturel et naturel. C’est un modèle de transmission intergénérationnelle de la culture et de la nature, et de coexistence harmonieuse entre l’être humain et la nature.



La création des parcs nationaux vise à protéger la partie la plus importante des écosystèmes naturels, la partie où le paysage naturel est le plus unique, la quintessence du patrimoine naturel et la partie la plus riche en biodiversité, et à protéger l’authenticité et l’intégralité des écosystèmes naturels. Les parcs nationaux incarnent les valeurs mondiales, le symbole national, l’identité nationale et transmettent aux générations futures de précieux actifs naturels, selon un responsable de l'Administration nationale des forêts et des prairies.



