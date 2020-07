Accueil Envoyer Partager sur facebook La Chine désigne un pays européen comme le point d’origine du coronavirus Rédigé par Hacker Fofana le 8 Juillet 2020 à 15:26 Dans l’attente d’une mission de l’organisation mondiale de la santé (OMS), la Chine a indiqué que le Coronavirus proviendrait de l’Espagne, plus précisément du Barcelone. Le virus selon des chercheurs chinois a été découvert dans des eaux usées depuis mars 2019.

Selon le Telegraph, les experts chinois ont insisté pour ne pas que l’enquête entamée par l’OMS se limite seulement à la Chine, car le virus a selon eux été découvert en Espagne. Des chercheurs auraient indiqué qu’ils ont découvert des traces du virus dans des échantillons d’eaux usées de Barcelone datant de mars 2019.



Dans une interview accordée au journal britannique The Sun, le professeur François Balloux, directeur de l’UCL Genetics Institute à Londres avait indiqué que «l’explication la plus plausible est le mélange ou la contamination des échantillons».



Pour Zeng Guang, épidémiologiste en chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, «peu importe le pays par lequel le travail d’identification commence, tant qu’il implique tous les pays concernés de manière équitable».



Wang Guangfa, aurait déclaré dans le média chinois Global Times que l’OMS, faisant référence aux résultats des chercheurs de Barcelone sur des traces de SARS-CoV-2 neuf mois avant l’apparition de la maladie en Chine, devrait se rendre en Espagne.



Le Telegraph estime que, “ces déclarations semblent être une tentative de réduire les attentes en prévision d’une mission de cadrage de l’Organisation mondiale de la santé dans le pays la semaine prochaine”.



Le directeur général de l’organisation, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait annoncé une mission de l’organisation en Chine pour éviter une autre pandémie. Cette mission se chargera de trouver l’origine réelle du coronavirus.



Les informations reçues jusqu’à présent indiquent que le marché des fruits de mer situé à Wuhan en serait la principale source.



Notons que cette mission intervient après la réactions de certaines organisations sur le fait que les autorités chinoises n'aient pas prévenu tôt l'OMS sur l'existence de la pandémie.



