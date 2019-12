La Chine offre 100 véhicules de police au Ghana

« Ces véhicules joueront un rôle important dans la lutte contre la criminalité et la protection du peuple ghanéen et des investisseurs étrangers », a déclaré Wang Shiting, ambassadeur de Chine au Ghana, lors de la cérémonie de remise des véhicules qui s’est tenue dans la capitale Accra, lundi.



Saluant le lien étroit entre le Ghana et la chine ainsi que les progrès réalisés dans le développement des échanges bilatéraux, M. Wang a déclaré que la Chine est devenue le plus grand partenaire commercial et investisseur du Ghana.



Le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a quant à lui décrit la Chine comme « un ami fort et fiable. »



Il a également exprimé sa gratitude au gouvernement chinois pour son soutien à la police ghanéenne ajoutant qu’il espère que les véhicules renforceront la mobilité et la capacité logistique de la police.