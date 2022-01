« La Chine se classe toujours premier pays producteur et vendeur d’automobiles au monde pendant 13 ans consécutifs » (Le QDP) Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Janvier 2022 à 19:21 | | 0 commentaire(s)|

L’industrie automobile chinoise affiche une belle progression stable à la première année de la période du 14e plan quinquennal (2021-2025). La Chine reste toujours le pays le plus gros producteur et vendeur de véhicules pendant 13 ans consécutifs, avec 26,082 millions et 26,275 millions d’unités produites et vendues en 2021, soit une hausse de 3,4% et de 3,8% sur un an malgré des impacts négatifs comme la COVID-19, selon les dernières statistiques du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT). Le pays consolide ainsi son statut de premier marché automobile mondial.



L’usine de Liangjiang à Chongqing du constructeur automobile chinois Changan Automobile fonctionne à pleine capacité aujourd’hui. "Notre usine a déjà produit 13682 nouveaux véhicules depuis le début d’activités après le nouvel an. Nous avons prévu de produire 79 165 voitures en janvier", a dit Zhu Huarong, président du conseil d’administration de Changan Automobile. En 2021, son groupe a vendu plus de 1,75 million de voitures de marque chinoise, soit une progression de 16,7% sur un an.



Le 26 décembre 2021, les premiers véhicules électriques intelligents de la nouvelle série "Intelligence in Motion" fabriquées par SAIC Motor ont été livrés. En 2021, avec 5,81 millions de voitures vendues, SAIC Motor reste le plus vendeur d’automobiles en Chine pendant 16 ans consécutifs, affichant une hausse de 5,5% sur un an. Les voitures de la marque propre à SAIC Motor ont représenté 52,3% des ventes totales, à 2,857 millions d’unités.



"Le secteur automobile a inversé la baisse qui a duré 3 ans, et a apporté une contribution majeure à la reprise continue des industries et de l’économie chinoises, ainsi qu’à la croissance économique stable", a déclaré Wang Weiming, directeur du département des équipements du MIIT. On assiste clairement à une montée en gamme de la consommation sur le marché automobile chinois, au fur et à mesure que les habitants ont vu leur revenu augmenter.



En 2021, la Chine a vendu 21,482 millions de véhicules particuliers, en hausse de 6,5% sur un an. La vente de véhicules de marque haut de gamme a atteint 3,472 millions d’unités, soit une progression de20,7% sur un an et 14,2 points de pourcentage de plus que la progression de la vente de véhicules particuliers en général.



"L’industrie automobile chinoise a réalisé des progrès notables en matière d’électrification, de connexion, de mise à niveau et d’intelligentisation grâce aux efforts d’innovation", a présenté Fu Bingfeng, vice-président exécutif et secrétaire général de l'Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM). En 2021, la densité énergétique de la batterie seule a presque atteint300 Wh/kg, et la densité énergétique du système a dépassé 200 Wh/kg. Les nouveaux véhicules particuliers portant un système d’assistance à la conduite représentent20%du marché.



En outre, la part de marché des véhicules particuliers de marque chinoise a largement progressé, de 6 points de pourcentage par rapport à l’année précédente, avec 9,543 millions d’unités vendues sur l’année, soit une hausse de 23,1% sur un an et 44,4% de la vente totale des véhicules particuliers, atteignant presque son meilleur niveau dans l’histoire.



"Les véhicules à énergie nouvelle connaissent une nouvelle période de développement accéléré", a dit Fu Bingfeng. En 2021, le taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle a atteint 13,4% en Chine, soit 8 points de pourcentage de plus par rapport à l’année précédente.



"L’objectif d’un taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle à 20% et 40% d’ici 2025 et 2030 pourrait être atteint plus tôt."



En 2021, la Chine a exporté 2,015 millions de voitures, doublant le chiffre de l’année précédente, selon les statistiques des entreprises exportatrices de voitures. En ce qui concerne le type de véhicule, les nombre de véhicules particuliers et de véhicules commerciaux exportés ont augmenté de 110% et de 70,7% respectivement pour atteindre 1,614 million d’unités et 402000 unités.



"L’exportation des véhicules chinois stagne à 1 million d’unités environ pendant presque 10 ans, alors qu’elle a franchi la barre de 2 millions pour la première fois en 2021, réalisant une véritable percée historique. Cela montre que les constructeurs automobiles chinois à l’étranger sont passés d’un développement quantitatif à un développement qualitatif", a ajouté Fu Bingfeng.



En 2021, les exportations des voitures de marque chinoise affichent toutes une croissance rapide, selon les statistiques. Parmi les 10 plus grandes entreprises exportatrices, les voitures de marque chinoise comme SAIC Motor, Cheryet Changan ont enregistré une croissance rapide par rapport à l’année précédente, dont quatre entreprises ont connu une croissance d’exportation supérieure à 100%.



310000 véhicules à énergie nouvelle ont été exportés sur l’année, soit 4 fois le nombre de véhicules exportés de l’année précédente. La vente de ces véhicules connaît la plus grande croissance sur le marché européen comme le Royaume-Uni, le Norvège, l’Allemagne et la France.

Wang Zheng (journaliste au Quotidien du Peuple)







Source : Source : https://www.impact.sn/La-Chine-se-classe-toujours-...

Accueil Envoyer à un ami Partager