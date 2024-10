La Coalition Sam Sa Kaddu répond à Ousmane Sonko: « parler de risques de blocage dans un régime comme le nôtre, c’est méconnaître le mécanisme de la cohabitation…” Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2024 à 23:25 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: La Coalition Sam Sa Kaddu, dans sa conférence de presse, n'a pas raté le leader de Pastef Ousmane Sonko suite à sa récente déclaration sur le réseau social X. Barthélemy Dias et Cie ont convoqué la Var pour contredire Ousmane Sonko qui parlait de « blocage en cas de majorité du camp de l'opposition » lors des élections législatives du 17 novembre 2024 "Le régime actuel évoque des risques de blocage en cas de majorité du camp de l'opposition, alors que dans une vidéo virale, la tête de liste pastef a clairement déclaré, alors qu'il était dans l'opposition, que « donner une majorité à l'opposition ne peut conduire à une situation de blocage ». Il s'est encore dédit !", a asséné la Coalition Sam Sa Kaddu Et de poursuivre: "parler de risques de blocage dans un régime comme le nôtre, c'est méconnaître le mécanisme de la cohabitation qui permet une coexistence institutionnelle permettant d'impulser les changements tant attendus par la population, dans une dynamique inclusive "



Source : Source : https://www.xalimasn.com/la-coalition-sam-sa-kaddu...

