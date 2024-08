La Contribution de l'Abbé André Latyr Ndiaye : Un Appel à la Réflexion en Politique Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2024 à 17:06 | | 0 commentaire(s)| Dans le paysage politique sénégalais, où les passions et les convictions s'entrecroisent souvent de manière conflictuelle, la voix de l'abbé André Latyr Ndiaye résonne comme un appel à la raison, au respect, et à la responsabilité. Sa lettre ouverte intitulée "Lettre Ouverte Et Conseils Á Un Jeune Politicien Nouvellement Promu Á Un Haut Poste De Responsabilité" est un texte riche en enseignements, non seulement pour les jeunes politiciens, mais pour tous ceux qui cherchent à naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la vie publique.



La Politesse : Un Atout Indispensable en Politique

L'une des premières leçons que l'abbé Ndiaye offre dans sa lettre est l'importance de la politesse. Citant des sages et des figures historiques comme Henri Bergson et Otto von Bismarck, il rappelle que la politesse n'est pas seulement une question de bonne manière, mais un véritable outil de gouvernance. Pour l'abbé, la politesse est "une clef en or qui ouvre toutes les portes". Dans un contexte où la parole publique est souvent acerbe et tranchante, cette insistance sur la diplomatie et le respect est un rappel salutaire que les mots ont un poids, et que ce poids doit être manié avec précaution.



L'abbé souligne également que même dans les moments de tension, la politesse doit prévaloir. Il fait référence à une déclaration récente faite par un jeune politicien sur l'interdiction du voile dans les établissements scolaires, qui a suscité de vives réactions. Pour l'abbé, cette déclaration, faite dans un lieu dédié à l'excellence académique, aurait dû être empreinte de plus de diplomatie et de respect, surtout envers des institutions établies comme l'école privée catholique.



L'École Catholique et le Voile : Une Histoire de Respect et d'Ouverture

Dans sa lettre, l'abbé André Latyr Ndiaye prend également la défense de l'école privée catholique, souvent accusée à tort d'être opposée au port du voile. Il rappelle que l'Église catholique n'a jamais eu peur du voile, un symbole religieux qu'elle a intégré depuis plus de 2000 ans. Cette défense passionnée de l'école catholique est enracinée dans une vision de l'éducation qui valorise le respect de l'autre, l'amour, la paix, et l'ouverture d'esprit. L'abbé insiste sur le fait que l'éducation catholique ne doit pas être perçue comme hostile aux signes religieux, mais plutôt comme un espace où les différences sont accueillies avec respect et dignité.



Un Appel à la Responsabilité Politique

L'une des contributions les plus importantes de la lettre de l'abbé Ndiaye est son appel à la responsabilité politique. Il conseille au jeune politicien nouvellement promu de ne pas se laisser entraîner par la rhétorique de guerre ou par des combats religieux qui ne relèvent pas de son mandat. Pour l'abbé, la politique est avant tout "l'art de gouverner la cité", un art qui exige sagesse, diplomatie, et une véritable compréhension des enjeux sociaux.



Il met en garde contre la tentation de confondre les combats politiques avec des combats pour Dieu. L'abbé rappelle que Dieu n'a pas besoin de défenseurs humains pour mener ses batailles, et que les politiciens devraient se concentrer sur leur véritable mission : lutter contre la vie chère, le chômage, et la pauvreté. En soulignant cette distinction, l'abbé Ndiaye invite les politiciens à adopter une approche plus humble et centrée sur le service public, plutôt que de se laisser emporter par des considérations religieuses mal placées.



Conclusion : Une Vision Éclairée pour un Engagement Politique Réfléchi

La contribution de l'abbé André Latyr Ndiaye dans le débat politique sénégalais est une invitation à la réflexion, à la sagesse, et à la retenue. Sa lettre ouverte est un document qui transcende les simples conseils pour devenir un véritable guide de conduite éthique et responsable en politique. En insistant sur la politesse, le respect des institutions, et la responsabilité politique, l'abbé Ndiaye offre une vision éclairée de ce que devrait être l'engagement public : un service désintéressé, empreint de respect et de diplomatie, au service du bien commun.

