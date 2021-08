La Côte d’Ivoire touchée par un premier cas confirmé d’Ebola

Un cas de virus Ebola a été détecté en Côte d’Ivoire, le premier depuis près de 30 ans dans ce pays voisin de la Guinée où le virus est réapparu en 2021, a annoncé samedi 14 août au soir le ministre ivoirien de la santé, Pierre N’Gou Demba.



Selon le journal le "Monde", les autorités sanitaires ivoiriennes « ont été informées ce jour [samedi] par l’Institut Pasteur d’un cas de maladie à virus Ebola après examen des échantillons prélevés » vendredi « sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne », a déclaré à la télévision nationale RTI le ministre, Pierre N’Gou Demba. Il a précisé que cette jeune fille avait quitté la ville de Labé en Guinée par la route et « est arrivée en Côte d’Ivoire le 11 août ».





« Il s’agit d’un cas isolé et importé », a-t-il assuré, ajoutant que la patiente était « actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville », à Abidjan.

Source : https://www.exclusif.net/La-Cote-d-Ivoire-touchee-...