La Cour d’Appel lui accorde une liberté provisoire: Le rappeur-activiste Abdou Karim Guèye "Xrum Xax", libre La troisième Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar lui ayant accordé une liberté provisoire, le rappeur-activiste Abdou Karim Guèye "Xrum Xax" humera l’air de la liberté ce mercredi.

Transféré à l’hôpital Principal ces derniers jours,, Xrum Xax qui était souffrant a obtenu la liberté provisoire et va recouvrer la liberté dans les prochaines heures.



Pour rappel, son emprisonnement fait suite à une sortie par vidéo pour dénoncer la fermeture des mosquées



Il avait a été condamné à trois mois de prison ferme en première instance, pour Me Khoureychi Ba, l’un des ses avocats qui a confirmé la nouvelle, « Rien ne s’opposait à la libération de Abdou Karim Guèye, qui est malade » .



