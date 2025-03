La Dic démantèle un réseau de trafic d'ecstasy

Les éléments du Groupe de recherches et d'interpellations (GRI) de la Division des investigations criminelles (DIC) ont encore frappé dans le milieu interlope, avec le démantèlement d'un réseau de trafic d'ecstasy communément appelé "volet", a appris Seneweb. Trois dealers ont été arrêtés en possession de 75 pièces de cette drogue.



Tout a commencé lorsque le limier en chef a reçu un renseignement relatif à l'existence d'un commerce illicite à l'Unité 12 des Parcelles-Assainies. M. A. Diakhaté a été interpellé, dans un premier temps. Mais la mission d'infiltration des policiers a permis de mettre la main sur ses deux compères, par l'intermédiaire d'un agent qui a passé une commande fictive auprès du trafiquant L. Diouf. Ce dernier s'est présenté sur les lieux du rendez-vous où il a été arrêté en possession de 75 comprimés d’ecstasy, raconte Seneweb.



Interrogé sur procès-verbal, L. Diouf a déclaré que la drogue, destinée à la vente, lui a été confiée par son compère M. Gaye. Ce dernier sera aussi interpellé et a tout avoué devant les enquêteurs de la Dic.



Le trio incriminé a été placé en garde à vue pour détention et trafic de drogue.