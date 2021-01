La Douane sénégalaise face à la COVID-19: Le Lt-Colonel Alpha T. Diallo, revient sur leur stratégie de résilience La Journée Internationale de la Douane a été une occasion saisie par Lt-Colonel Alpha Touré Diallo, chef du Bureau des Relations publiques, pour revenir sur de nombreux sujets, mais aussi livrer quelques éclairages sur leur stratégie la résilience, qui a permis d’engranger des recettes inattendues, estimées à plus de 1020 milliards FCfa, en 2020, en pleine pandémie COVID-19.

Invité de la RTS, il a expliqué le choix porté sur le thème « Relance, Résilience, Renouveau : la Douane au service d’une chaine logistique durable »¨L’Organisation mondiale des Douanes, créée en 1952 et qui compte aujourd’hui 183 membres répartis à travers le monde, avec comme bandoulière la promotion des bonnes pratiques douanières pour un monde plus sur et plus prospère qui parraine cette journée internationale qui a voulu susciter une réflexion profonde sur un sujet.



Sur la pandémie COVID-19 et ses larges impacts sur l’économie mondiale, le Lt-Colonel Alpha Touré Diallo chef Bureau des Relations publiques reviendra aussi sur le protocole de contrôle mise en phase avec les autorités sanitaires, avec pour objectif placer les personnes au cœur du dispositif de résilience.



Quelles ont été les stratégies de la Douane pour faire face à cette crise mondiale ?



Dans le renouveau quelle est la place de la digitalisation ?



Où en est le fameux programme de modernisation des Douanes ?



Telles sont entre autres les questions abordées au cours de cet entretien, sans oublier la fraude et les trafics …



