La F2S annonce une grève générale les 13 et 14 mars

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Mars 2025 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

La Fédération des syndicats de la santé (F2S) va observer une grève générale les 13 et 14 mars prochains, pour exiger l’application des accords signés avec le gouvernement, a annoncé jeudi son porte-parole, Cheikh Seck, rapporte l’APS.



”Nous demandons à l’État de régler le passif. C’est pourquoi nous allons poursuivre notre plan d’action avec une grève générale les 13 et 14 mars”, a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec des agents de santé, à l’hôpital Ndamatou de Touba.



Cheikh Seck a rappelé que les revendications de la F2S portent sur l’application des accords conclus sous la présidence de Macky Sall.







RTS



Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook