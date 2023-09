La Foire aux Livres de "Sénégal Autrement" : Un élan pour l'éducation de qualité au Sénégal

Dans un élan résolu en faveur de la citoyenneté active et de l'éducation de qualité, le mouvement "Sénégal Autrement" démarre sa première édition de la "Foire aux Livres", ce samedi 30 septembre, pour deux jours aux Parcelles Assainies. Cette initiative ambitieuse se déploie dans le cadre d'une vision de développement endogène, visant à façonner un Sénégal Autrement, où l'éducation joue un rôle central. À travers l'échange de livres scolaires, la distribution de manuels et de cahiers, ce rendez-vous s'érige en un symbole d'entraide et de solidarité, visant à soulager les parents des Parcelles et de leurs environs, des charges liées à la rentrée scolaire 2023-2024.