La Fondation du Port Autonome de Dakar soutient les familles religieuses de Médina Baye de Kaolack, de Tiénaba, de Ndiassane et de Tivaouane

En prélude du Gamou 2021 célébré dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 octobre 2021, une délégation de la Fondation du Port Autonome de Dakar dépêchée par M. Aboubacar Sédikh Béye, Directeur général du Port Autonome de Dakar et par ailleurs président du Conseil de la Fondation PAD conduite par l’Administrateur général Madame Marga Diouma Tirera, s’est rendue le samedi 16 octobre 2021 auprès des familles religieuses de Médina Baye à Kaolack, de Tiénaba, de Ndiassane, et enfin, de Tivaouane.



Cette démarche entre dans le cadre de la mission de la Fondation du Port Autonome Dakar de contribuer aux côtés des pouvoirs publics, à l’amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises vulnérables et d'entreprendre des initiatives à fort impact social afin d’accompagner les familles religieuses du Sénégal à l’occasion de la commémoration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL), appelée Mawlid ou Gamou au Sénégal.



Ainsi, compte tenu de la situation sanitaire liée à la covid-19, les autorités religieuses du pays ont fortement recommandé de célébrer la présente édition qui a eu lieu le 18 octobre 2021, dans le respect strict des mesures barrières.



C’est dans ce cadre que le Port Autonome de Dakar, dans sa mission d’entreprise citoyenne, à travers sa Fondation, a joué sa partition dans lecadre de la célébration de ce grand événement religieux.



Auprès des familles religieuses de Médina Baye à Kaolack, de Tiénaba, de Ndiassane, et enfin, de Tivaouane, la Fondation a remis à ces différentes autorités religieuses des packs d’eau, des sprays hydro alcooliques, du sucre et des enveloppes financières pour un bon déroulement du Gamou 2021.



La Fondation PAD, conformément à son ambition d’agir pour le mieux-être de tous, compte perpétuer cette tradition chaque année, auprès de toutes les sensibilités religieuses.











« La Fondation du Port Autonome de Dakar,

Agir pour le mieux-être de tous »











