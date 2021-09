La France a été "humiliée" par les USA dans la crise des sous-marins, juge The Economist Rédigé par leral.net le Mardi 28 Septembre 2021 à 19:58 | | 0 commentaire(s)|





Source : Paris ne décolère pas contre Canberra dans la crise des sous-marins. Le Président a appelé dans ce contexte à "se faire respecter". The Economist a analysé l’attitude que peut adopter la France, estimant qu’elle pourrait devenir un partenaire plus méfiant, notamment dans le domaine du commerce.Source : https://fr.sputniknews.com/20210928/la-france-a-et...

