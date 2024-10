La Grande Foire de Central Équipements : L'événement à ne pas manquer à Pikine ! Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 14:38 | | 0 commentaire(s)| Du 31 octobre au 15 novembre 2024, Central Équipements organise une grande foire au cœur de Pikine, dans le quartier du Technopôle. Ce rendez-vous unique réunit professionnels, entrepreneurs et amateurs autour de thématiques captivantes, telles que l'innovation alimentaire, le design culinaire et l'entrepreneuriat. C’est l’occasion rêvée pour découvrir les dernières tendances, participer à des ateliers enrichissants et profiter d’offres exceptionnelles sur des équipements de haute qualité.



Un Programme Varié et Attractif

La Grande Foire de Central Équipements s'étend sur deux semaines, chacune dédiée à des thèmes spécifiques :



Première Semaine : Place à "La Foire des Bonnes Affaires" avec des innovations en transformation alimentaire. Une opportunité pour les visiteurs de découvrir des équipements à prix réduits et d'explorer des solutions novatrices pour le secteur alimentaire.



Deuxième Semaine : Focus sur l’art de la table et l’innovation pour les entrepreneurs. Cette semaine est idéale pour ceux qui cherchent à perfectionner leur savoir-faire ou à investir dans des équipements modernes pour leurs activités culinaires.



Des Ateliers et Démonstrations Inspirants

Tout au long de la foire, Central Équipements propose des ateliers pratiques et des démonstrations culinaires. Les participants pourront y apprendre des techniques de cuisine innovantes et découvrir comment utiliser les derniers équipements de manière optimale. Que vous soyez un professionnel de la restauration ou un passionné de cuisine, ces démonstrations vous offriront de précieuses astuces pour améliorer votre art culinaire.



Offres Spéciales et Promotions Exclusives

En plus des animations, la Grande Foire réserve des promotions exceptionnelles sur une large gamme d’équipements. La clôture de l'événement sera marquée par les meilleures offres sur les produits restants, une opportunité idéale pour acquérir du matériel de qualité à prix réduits.



Infos Pratiques

Ne manquez pas cet événement unique à Pikine ! Pour toute information complémentaire, contactez Central Équipements au 33 833 01 41. Venez nombreux pour profiter de cette foire qui s’annonce riche en découvertes et en bonnes affaires !

