La Jeunesse ambulante: Nouveaux visages du Marché Sandaga, à la recherche d'évolution

Marché Sandaga, comme son nom l'indique, Ndan ga (centre), est l'un des marchés les plus anciens du Sénégal. Malgré son histoire riche, il est toujours en quête d'évolution. Le marché regorge de jeunes ambulants qui se définissent comme des entrepreneurs en herbe, prêts à apporter une nouvelle dynamique à cet emblématique lieu de commerce.



Ces jeunes entrepreneurs sont animés par un esprit d'initiative et de créativité, cherchant à diversifier les offres et à répondre aux besoins changeants des clients. Ils voient en ce marché historique non seulement un lieu de commerce, mais aussi un espace d'opportunités pour développer leurs idées et leurs entreprises.



Malgré les défis rencontrés, tels que la concurrence accrue et les contraintes logistiques, ces jeunes ambulants demeurent optimistes quant à l'avenir du marché Sandaga. Leur présence témoigne de la vitalité et de la résilience de ce lieu emblématique, où tradition et innovation se rencontrent pour façonner l'avenir du commerce au Sénégal.