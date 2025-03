La Libye expulse 177 migrants vers le Nigeria Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Mars 2025 à 13:43 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu & Agence La Libye a expulsé mardi 177 migrants nigérians, pour la plupart des femmes, dans le cadre d’un programme de rapatriement volontaire, a annoncé le Département de contrôle de la migration illégale du pays. « Aujourd’hui (…) nous avons volontairement expulsé 177 femmes et quelques enfants migrants de nationalité nigériane via un vol […] ©️ Atlanticactu & Agence La Libye a expulsé mardi 177 migrants nigérians, pour la plupart des femmes, dans le cadre d’un programme de rapatriement volontaire, a annoncé le Département de contrôle de la migration illégale du pays. « Aujourd’hui (…) nous avons volontairement expulsé 177 femmes et quelques enfants migrants de nationalité nigériane via un vol depuis l’aéroport international de Tripoli Mitiga », a indiqué Mohamed Bred’a, un responsable des expulsions. Ce groupe comprenait neuf enfants et huit nourrissons, a-t-il précisé, ajoutant que d’autres vols de rapatriement étaient prévus cette semaine et que les déportations se poursuivraient. « Ces expulsions sont humanitaires et volontaires, dans le cadre du programme du département », a assuré M. Bred’a. La Libye est un point de transit majeur pour les migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe, en particulier depuis que le pays a sombré dans le chaos à la suite du renversement du dirigeant Moammar Kadhafi en 2011. Lundi, le ministre libyen de l’Intérieur, Imad Trabelsi, a exhorté l’Union européenne (UE) et les pays touchés par les flux migratoires en provenance de Libye à apporter un soutien accru à la lutte contre l’immigration clandestine. Il a déclaré que la sécurisation des frontières méridionales de la Libye était essentielle pour résoudre le problème, plutôt que de se concentrer uniquement sur la surveillance des côtes, comme le souligne l’UE. M. Trabelsi a également appelé à la mise en place de projets de développement dans les pays d’origine des migrants afin de s’attaquer aux causes profondes de la migration.



Source : Source : https://atlanticactu.com/la-libye-expulse-177-migr...

Accueil Envoyer à un ami Partager