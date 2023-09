La Ligue Démocratique soutient Amadou BA en tant que candidat unique, tout en appelant à une nouvelle offre politique

Le secrétariat permanent élargi de la Ligue Démocratique a exprimé son soutien sans réserve à la candidature d'Amadou BA, choisissant ainsi de le présenter comme l'unique candidat de leur coalition. Cette décision repose sur le parcours et les compétences avérées du candidat, qui, selon les responsables du bureau politique de la Ligue, a déjà démontré sa qualité d'homme d'État à travers son expérience. Cependant, la Ligue appelle également Amadou BA à proposer une nouvelle offre politique au peuple souverain et à engager toutes les parties prenantes dans le processus électoral, dès le soir du 1er tour, le 25 février 2024. Écoutons Moussa Sarr, porte-parole de la Ligue Démocratique, dans son entretien avec Cheikh Tidiane Sène pour en savoir plus sur cette décision importante.