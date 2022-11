La S2D salue les mesures prises par le Chef de l’Etat Macky Sall, pour lutter contre la vie chère Malgré un contexte international marqué par une hausse généralisée des prix, notamment celle des produits alimentaires de base dont les cours ont fortement augmenté de 25,6% sur les six premiers mois de 2022 et qui continuent sur cette tendance haussière, l’Etat du Sénégal vient de prendre des mesures salutaires pour limiter les impacts de ces hausses sur les ménages sénégalais.

Pour rappel, depuis bientôt trois années, le monde connaît une instabilité notoire entrainée par la Covid-19, avec ses nombreux dégâts sur le plan économique, social et environnemental. Mais également ,l’éclatement de la guerre russo-ukrainienne qui, d’une part, a affecté les efforts de relance et de sortie de crise de la covid-19, et d'autre part, fait apparaître de nouvelles menaces d’ordre politique, sécuritaire et surtout économique, pour notre cher pays.



Ainsi, depuis l’éclatement de la guerre russo-ukrainienne, nous connaissons des tensions inflationnistes des produits de base, exacerbées par les cours des matières premières qui ne cessent de s’accroitre, comme l’avait d’ailleurs prévu le FMI dans ses prévisions publiées en janvier 2022. C’est le cas par exemple du cours du baril de pétrole (WTI) qui devrait augmenter de 11,9%, passant de 65,68 dollars en 2021 à 73,31 dollars en 2022.



En dépit de ce contexte international difficile, son Excellence le Président de la République Macky Sall ne cesse de prendre des mesures appropriées pour soulager les populations, notamment celles vivant dans une situation de vulnérabilité. En effet, au-delà du soutien apporté aux ménages vulnérables pour faire face à la Covid-19 et des programmes de filets sociaux en cours comme les Bourses de sécurité familiale, le Chef de l’État, son Excellence Macky Sall, a pris toute une batterie de mesures pour faire face à l’inflation.



Au total, 620 milliards ont été mobilisés depuis le mois de mars dernier, pour faire face à cette inflation importée. Il correspond à environ 10% du budget. Ce montant a permis de subventionner les denrées de première nécessité (riz, sucre, huile, blé, mais), le carburant, l’électricité, le gaz, mais également, d’apporter une aide financière de 80.000 FCfa à plus d’un demi-million de ménages démunis (543.000).



Est-il nécessaire de rappeler qu’en l’absence de cette subvention, beaucoup de produits seraient inaccessibles pour la majorité des Sénégalais. À titre d'exemple, sans la subvention, le gasoil qui coûte 655 FCfa le litre coûterait environ 1 100 FCfa. Il en est de même pour l’essentiel des produits alimentaires et énergétiques consommés par les Sénégalais.



Plus récemment, les mesures de réduction prises lors du Conseil national de Consommation, viennent renforcer et soulager davantage le consommateur sénégalais. En effet, ces mesures salutaires s’attaquent à l’essentiel des préoccupations de nos concitoyens, à savoir le loyer et les principaux produits alimentaires de base (riz, pain, huile et sucre).



Ainsi, son Excellence le Président Macky Sall vient d’annoncer de la plus belle des manières, l’année 2023, qu’il a bien voulu placer sous le signe de l’année sociale, en consacrant 45% du budget de l’année aux dépenses sociales. D'autres mesures telles que le programme de 100 000 logements sociaux et la baisse par palier du loyer, contribueront à soulager les locataires et à grandement faciliter l'accès à un logement décent.



Comme le dit l’adage, on ne reconnaît ses amis que quand on est dans des difficultés. Par conséquent, le Président Macky Sall est véritablement l’ami des populations vulnérables.



La S2D félicite vivement le Président Macky Sall, pour ces mesures hautement salutaires.

