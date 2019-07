La Société civile dans COS-PETROGAZ : Jamra approuve La société civile se réjouit de la décision du chef de l’Etat d’élargir le Comité d’orientation Stratégique sur la gestion du pétrole et du Gaz, à l’opposition et à la société civile. Selon Mame Makhtar Guèye de l’organisation Jamra, « à travers cette décision, le chef de l’Etat vient de satisfaire une vieille doléance » de la société civile.

« Avoir le droit de supervision et de revendication sur tout ce qui se fait dans la gestion des ressources naturelles du Sénégal a toujours été une revendication importante de la société civile. Le président vient d’annoncer que le pétrole et le gaz n’est plus l’affaire de l’élite, mais c’est l’affaire de tout le peuple Sénégalais. Nous espérons que ce n’est pas un effet d’annonce. C’est un pas important dans la gestion des ressources qui appartient à tous les Sénégalais », se réjouit Mame Makhtar Guèye.











