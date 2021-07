La Tunisie face au Covid: laxisme, solidarité et mouton de l’Aïd Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juillet 2021 à 22:11 | | 0 commentaire(s)|





Source : La Tunisie est confrontée à une grave crise suite à l’augmentation des cas de contamination par le coronavirus. Dans un pays au bord de la banqueroute, les autorités peinent à prendre en charge les malades et à faire respecter les mesures sanitaires. Reportage dans la Tunisie du laxisme et des initiatives citoyennes.Source : https://fr.sputniknews.com/maghreb/202107161045887...

Accueil Envoyer à un ami Partager