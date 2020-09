La Turquie souhaite devenir le premier partenaire commercial du Sénégal

Mevlüt Cavusoglu a quitté le Sénégal vendredi soir, après des étapes au Mali et en Guinée-Bissau, dans le sillage de la visite officielle du président turc à Dakar en début d’année. Sur fond de tensions entre la Turquie et la France – qui reste le premier partenaire commercial du Sénégal -, Ankara veut renforcer sa coopération économique avec Dakar, et mise aussi sur une influence diplomatique dans la région.





« Nous avons aussi eu évidemment l'occasion d'évoquer les questions régionales telles que la Libye. J'ai dit qu'il fallait que l'Union africaine et les pays africains en général doivent jouer un plus grand rôle. Nous avons aussi échanger sur le Mali et nous nous sommes réjouis de voir que nos points de vue convergent totalement », a déclaré Mevlüt Cavusoglu à la sortie de son audience avec Macky Sall.





Nos confrère de RFI rapportent que 'au Sénégal, les investissements turcs ne passent pas inaperçus. L’aéroport international, le centre de conférence Abdou Diouf, le palais des sports Dakar Arena… L'objectif est de passer à la vitesse supérieure. « Dans nos échanges commerciaux, nos intentions communes de porter le volume à 400 millions de dollars n'est que le constat d'un potentiel encore sous-exploité et une ambition de rééquilibrer sa balance », a indiqué Amadou Ba, ministre sénégalais des Affaires étrangères.

