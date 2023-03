La bourrasque est passée : Les aboyeurs, sortez de vos trous

Allez, messieurs et dames ! Vous autres aboyeurs, sortez de vos trous ! La bourrasque est passée. Hier, face à la violence débordante et déferlante qui s’est emparée de tout le pays, comme en mars 2021, toutes ces grandes gueules et tous ces insulteurs patentés avaient déserté les rues de Dakar, où ils invitaient depuis quelques semaines l’opposition à un Mortal Kombat. Aucun parmi ces messieurs qui "jouaient aux garçons", comme disent les Ivoiriens, encore moins le ministre de la Jeunesse qui promettait l’enfer à l’opposition, n’a sorti le museau.



Tous sous leur lit à trembler de peur d’être émasculés par une foule folle et joyeuse. Vous les verrez bientôt occuper l’espace médiatique pour tenir des discours de guerriers constipés ou de matamores. « Nous allons faire face !» La vieille rengaine éculée. Ils disaient encore, toisant leur monde avec leur arrogance de parvenus, que rien de ce qui s’est produit en mars 2021 ne se reproduirait.



Le Chef avait même commandé un arsenal impressionnant venu du pays du dictateur Erdogan et fait venir des conseillers israéliens, tout en recrutant à tour de bras des policiers et des gendarmes pour mater les récalcitrants. On a beau les interpeller, ces gens du pouvoir, et leur faire savoir que rien ne pourrait arrêter un peuple en furie, ils rigolaient. Testant leur force sur celui qui perturbe les nuits du Chef.



Dans leur funeste entreprise, il fallait l’humilier jusqu’à le rendre insignifiant aux yeux de ce vaillant peuple. Faire de lui une serpillière où ils viendront s’essuyer les pieds. Les rustres ! Ils ignoraient que, par leur crétinisme, ils ne faisaient que ronger les cœurs. Le geste de trop fut quand ils ont extirpé l’opposant de sa voiture, qui a été callaissée pour le déposer à son domicile. Ils en rigolaient joyeusement. Et hier encore, ils ont renouvelé l’affront qui a mis cette fois-ci le pays à feu et à flammes.



Pas à feu et sang heureusement ! Et suprême déshonneur, des manifestants ont ridiculisé nos forces de défense et de sécurité comme en mars 2021, obligeant des policiers et des gendarmes à battre en retraite pour sauver leur peau. Personne ne se réjouit de ces images déshonorantes pour nos Fds. Mais voilà, il faut que ces messieurs et dames du pouvoir, se réveillent de leur crétinisme et sachent que ce beau pays ne leur appartient pas. Puisse le Chef, qui nous parait sourd et aveugle, reprendre ses esprits. On le répète encore et à suffisance. Demain, il sera trop tard.















Kaccoor Bi - Le Temoin