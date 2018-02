La cérémonie de 3e jour de Baye Cheikh Diagne, père de Modou Diagne Fada prévue ce dimanche à Darou Mousty

Le défunt père du leader de LDR/YEESAL a été porté en terre avant-hier vendredi, après la prière de "Takussan" comme le veut la tradition dans la cité religieuse de Darou Mousty. C'est un Modou Diagne Fada visiblement atteint, entouré des siens qui a sacrifié á la douloureuse épreuve dans la dignité.



La prière mortuaire etait dirigée par Serigne Abass Mbacké, Khalife de Borom Darou lui mēme. Une foule deferlante a tenu à accompagner le vieux Baye Cheikh Diagne á sa dernière demeure, de la Grande mosquée au cimetière de Darou, psalmodiant des khassidas á la mémoire du disparu.



El hadj Baye Cheikh Diagne etait connu pour ses grandes qualités humaines et sa fervente dévotion á l'islam et au mouridisme. La ceremonie du 3e jour est prévue ce dimanche à Darou Mousty. Plusieurs autorités et dignitaires religieux y sont attendus.