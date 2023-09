La circulation à Dakar : Un fléau qui entrave la vie quotidienne"

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2023 à 23:14 | | 0 commentaire(s)|

Dans les rues embouteillées de la capitale sénégalaise, la fluidité du trafic est devenue un sujet brûlant de préoccupation. À la Patte d'Oie, les résidents en ont assez des longues files de voitures qui stagnent et ils sont déterminés à trouver des solutions pour améliorer leur vie quotidienne. Découvrez ce reportage de Ramata Sarr et Gnagna Kâ, qui explore cette situation devenue désagréable pour les habitants de Dakar et les propositions des riverains pour y remédier.