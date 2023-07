La coalition BBY salue la décision du Président Sall et appelle tous ses militants et sympathisants à une mobilisation... La coalition Benno Bokk Yaakaar salue la « décision historique » du Président Macky Sall de ne pas briguer une 3e candidature. Elle l'encourage également "dans sa volonté réaffirmée de prendre les mesures vigoureuses indispensables pour garantir la sécurité du Sénégal devant les menaces intérieures et extérieures multiformes".

"Le Président Macky SALL a annoncé sa décision de ne pas se présenter sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024, dans un souci de respecter sa parole donnée de se limiter à deux mandats, bien que la Constitution lui permette de se représenter.



La coalition Bennoo Bokk Yaakaar salue cette décision historique qui vient renforcer la stature exceptionnelle d'un homme d'Etat hors pair, qui aura réussi à installer solidement le Sénégal sur les rampes de l'émergence économique et de la consolidation de son système démocratique.



Cette décision de haute portée confirme éloquemment la bonne santé du modèle démocratique sénégalais que certains avaient cru pouvoir enterrer.



La coalition BBY et au-delà la mouvance présidentielle félicitent chaleureusement le Président Macky SALL pour cette décision qui honores a famille politique, ses alliés et sympathisants mais aussi tout le Sénégal et toute l'Afrique.



La Coalition l'encourage également dans sa volonté réaffirmée de prendre les mesures vigoureuses indispensables pour garantir la sécurité du Sénégal devant les menaces intérieures et

extérieures multiformes. La coalition Bennoo Bokk Yaakaar appelle tous ses responsables et militants à rester arrimés aux valeurs de solidarité et de respect mutuel qui ont toujours fait notre force. Il ne fait aucun doute que Bennoo dispose en son sein de toutes les ressources et capacités nécessaires pour continuer à bénéficier de la confiance de la majorité des Sénégalais.



La coalition Bennoo Bokk Yaakaar appelle tous ses militants, sympathisants et tous les Sénégalais épris de paix et de progrès à une mobilisation exceptionnelle autour du leadership du Président Macky SALL, et de son projet pour un Sénégal Émergent à l'horizon 2035.

Fait à Dakar le 04 juillet 2023

La Coalition Bennoo Bokk Yaakaar"















