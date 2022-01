La commune de Bignona emportée par l’ouragan Yaw : Mamadou Lamine Keita félicite le vainqueur La coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) a mis fin, au soir du scrutin de ce 23 janvier, à 12 années de règne du maire Mamadou Lamine Keita qui a reconnu sa défaite et félicité le vainqueur.

Le vent du changement a encore soufflé dans la région de Ziguinchor,àl’issue des élections territoriales. Déroute, razzia ou naufrage collectif ? Difficile de trouver le mot qui sied le mieux pour qualifier la défaite de la mouvance présidentielle, aussi bien dans les départements de Ziguinchor, d’Oussouye et de Bignona où la coalition portée par Ousmane Sonko a raflé la mise.



Seules les communes de Sindian (BBY), de Mlomp (UCS/Mbolo) et de Niamone (liste parallèle BBY) ont résisté à cette furie de Yaw. Faut-il le rappeler, à l’instar de Ziguinchor, le département de Bignona constitue, lui aussi, un enjeu majeur. Il est le plus grand département de par la taille, mais également en matière de collectivités territoriales.



Il dépasse, largement, les départements de Ziguinchor et d’Oussouye réunis. C’est, d’ailleurs, dans cette localité que le parti Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) a réalisé le plus gros score à la Présidentielle de 2019, raflant presque tous les bureaux de vote. C’est aussi dans ce département qu’est né Ousmane Sonko. Il constitue sa base affective.



Sa machine électorale, il la tient dans cette partie de la région de Ziguinchor qui regorge de fortes personnalités au niveau étatique et politique dont l’essentiel se retrouve dans la mouvance présidentielle. Dans la commune de Bignona où tous les yeux étaient rivésaprèscelle de Ziguinchor, le maire sortant, Mamadou Lamine Keita, a perdu dans presquel’ensemble des bureaux de vote. Le décompte final donne Yaw victorieuse avec 4 562 voix sur un suffrage valablement exprimé de 10 226 voix.



Benno Bokk Yaakaar, conduite par Mamadou Lamine Keita, occupe la deuxième place, avec 2 826 voix, contre 2 319 pour Andu Nawlé Suxali Sunu Gox. La quatrième et la cinquième place sont respectivement occupées par Gueum Sa Bopp (272 voix) et Avec (247 voix).



Mamadou Lamine Keita a, dès l’annonce des premières tendances, félicité le vainqueur Bacary Diatta qui va, désormais, conduire les destinées de la commune de la capitale du Fogny. Il a, ensuite, dans un communiqué rendu public, remercié les populations qui lui ont fait confiance depuis 2009.



“Dans la limite des moyens de la commune, j’ai consacré mes deux mandats à chercher des solutions aux préoccupations des populations. Je n’ai ménagé aucun effort pour cela. J’exprime ma reconnaissance aux conseillers, aux personnels et à tous ceux dont le soutien précieux ne m’a jamais fait défaut durant ces années à la mairie de Bignona’’, peut-on lire dans le document.



Tout en souhaitant “plein succès à la nouvelle équipe’’ et, dit-il, “dans l’intérêt de Bignona que nous avons en commun’’, Mamadou Lamine Keita a exprimé sa totale disponibilité.

