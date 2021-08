La convention POLIMED/EPS Mbour jugée illégale: L’Intersyndicale des 3S au front pour porter le combat

L’intersyndicale des 3S constituée du SAMES, du SUTSAS et du SYNTRAS de l établissement public de santé de niveau 1 de Mbour, a organisé un sit-in ce mercredi pour exiger des autorités, l’annulation définitive de la convention POLIMED/EPS1 Mbour .

Elle dénonce avec fermeté l’illégalité présumée de la convention entre POLIMED et EPS 1 Mbour. Pour plus de détails, le porte-parole du jour s'explique au micro de Omar Ndiaye, correspondant à Mbour.