La famille Tarraf Koujock mène un énième combat devant les Chambres réunies, demain

Comme un feuilleton sans fin, l’affaire opposant la famille de feu Jamil Tarraf Koujock revient devant le Cour suprême. Deux procédures de recours seront examinées par la haute juridiction. Cette fois, la bataille se fera devant les Chambres réunies. En effet, à l’audience de demain mardi 25 mars 2025, les Chambres réunies vont statuer d’abord sur le rabat formé par Jamil Tarraf Koujock contre un arrêt favorable à Saïd Tarraf Koujock et la deuxième procédure concerne un rabat de Mouhamed Ali Tarraf Koujock, toujours à l’encontre de Saïd Tarraf Koujock et autres. Rappelons que depuis 2015, la famille Tarraf Koujock se bat autour du legs du patriarche Jamil Tarraf Koujock et qui est géré par l’aîné, en l’occurrence Saïd Tarraf Koujock. Seulement, présentement les héritiers de Adel Tarraf Koujock et du défunt Fouad Tarraf Koujock, sont en bras de fer judiciaire contre Saïd et sa fille Allia, qu’ils accusent d’avoir fait du faux ; entre autres reproches. Les procédures n’en finissent plus, au pénal comme devant le tribunal civil et commercial, pour un enjeu portant sur des milliards. Car faut-il le souligner, l’héritage porte sur des sociétés comme Sci Jubo, Senbiscuits SA, Laiterie Dakaroise SA, Hôtel Al Baraka, etc.



