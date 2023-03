La famille de Me Cledor Ciré Ly confirme qu'il ne s'agit pas d'une évacuation sanitaire ( Document ) La famille de Me Ciré Cledor Ly rassure sur son état de santé et dément une évacuation sanitaire Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mars 2023 à 05:12 | | 0 commentaire(s)| La famille de Me Ciré Cledor Ly a récemment publié un communiqué pour rassurer les proches, amis et connaissances de l'avocat quant à son état de santé. Depuis quelques jours, la famille recevait de nombreux appels et messages pour s'enquérir de la santé de Me Ly. Dans leur déclaration, la famille remercie tous ceux qui ont pris la peine de les contacter et assure que l'avocat va mieux.





Lorsque Me Cledor Ciré Ly, un avocat bien connu de la région, a été admis à l'hôpital récemment, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il avait été évacué vers un autre pays pour recevoir des soins médicaux. Cependant, la famille de Me Ly a tenu à clarifier la situation en confirmant qu'il ne s'agissait pas d'une évacuation sanitaire.





Dans une déclaration publique, la famille de Me Ly a expliqué que l'avocat avait été transporté en France ,Ils ont également tenu à préciser que l'état de Me Ly était stable et qu'il était entre de bonnes mains.



La famille de Me Ly a remercié les nombreux soutiens qu'ils ont reçus de l'avocat et ont demandé aux gens de respecter leur vie privée.



Cette clarification de la part de la famille de Me Ly devrait aider à mettre fin aux spéculations qui ont entouré l'hospitalisation de l'avocat et à dissiper les rumeurs qui ont circulé à son sujet.







Selon le communiqué, Me Ly a bénéficié d'un transport en ambulance de la clinique où il était hospitalisé pour se rendre en France afin de poursuivre son traitement et faire une analyse approfondie de la composition du gaz qu'il a inhalé. Cette inhalation avait provoqué une fatigue avancée, des céphalées et des étourdissements. Cependant, la famille précise qu'il ne s'agit pas d'une évacuation sanitaire.



La clinique a simplement aidé Me Ly à accomplir les formalités d'enregistrement et d'embarquement à l'aéroport, d'où il a poursuivi son voyage seul. La famille espère le voir bientôt partir vers une autre destination pour reprendre son travail.



La famille de Me Ly conclut son communiqué en soulignant leur conscience du combat que mène l'avocat et leur résilience face aux épreuves liées à son travail. Ils remercient de nouveau toutes les personnes qui ont pris des nouvelles de Me Ly et affirment leur confiance en la toute puissance divine.





