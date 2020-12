La fellation : Plaisir très apprécié par beaucoup d'hommes Rédigé par leral.net le Mardi 8 Décembre 2020 à 20:36 | | 0 commentaire(s)| Voilà un sujet bien sensible, délicat et tabou de surcroît... Plaisir très apprécié par beaucoup d'hommes, la fellation peut cependant transmettre des virus et des bactéries parfois très dangereuses, à cause par exemple d'une plaie dans la bouche, de lésions sur le pénis ou en cas d'éjaculation contaminée.

Une récente étude suédoise indique que la fellation serait responsable d'une augmentation des cancers de la cavité buccale. Le papillomavirus humain, serait déjà responsable de près du tiers des cancers de la gorge.



La fellation pratiquée sans préservatif peut aussi transmettre des infections sexuellement transmissibles (IST):

- Le VIH: parce que le virus du VIH est présent dans le sperme, il peut se transmettre lors d'une fellation s'il y a éjaculation dans la bouche du partenaire. Toutefois, ce constat ne doit pas encourager la pratique d'une fellation protégée car le risque zero n'existe pas.



- L'herpès: les virus de la famille des herpès se répartissent en plusieurs catégories. Les deux les plus courants sont l'herpès type 1(HSV1) et l'herpès 1 (HSV2). Le premier est souvent situé au niveau buccal tandis que le second touche principalement les zones génitales. La pratique du sexe oral sans préservatif peut entraîner une infection par l'herpès de type 1 ou 2.



- L'hépatite B et C: comme le virus de l'hépatite B est très contagieux, il est recommandé de se faire vacciner avant de s'engager dans une relation sexuelle, quelle qu'elle soit, avec une personne contaminée.



- La Syphilis : la bactérie responsable de cette infection est très contagieuse. En effet, on estime que 50% des contacts muqueux peuvent transmettre la syphilis, fellation non protégée y comprise. Une fois le partenaire contaminé, des ulcérations ( pertes de substances entraînant une plaie) peuvent se former sur les lèvres, le palais, la langue ou encore les amygdales ...



