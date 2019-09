Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "La femme de mon collègue me plaît énormément" Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 13:52 | | 0 commentaire(s)|

Bonjour Fleur,



Je suis un jeune cadre dans une entreprise de communication. J’ai un problème qui me tracasse. Je pense être tombé amoureux de la femme à mon collègue. Je l’ai rencontrée à plusieurs reprises. Elle est douce, charmante, attirante… et belle. Lui par contre, il ne la mérite pas et il la trompe à chaque occasion et elle est malheureuse. Je suis réellement attirée par elle. Leur couple traverse des problèmes et je sens que je lui plaît aussi. Dois-je lui avouer mes sentiments? Ou passer à autre chose?



RÉPONSE DE FLEUR



Cette situation est très délicate. Les problèmes que traversent ce couple ne vous regarde pas même si vous avez des sentiments. C’est la femme d’autrui, et de surcroît, votre collègue. Actuellement, elle est fragile et peut va céder à vos déclaration mais le mieux c’est renoncer, avant même que tout ait commencé. Donnez-vous du temps de voir ce qui va se passer, ne précipitez rien. Bonne chance!









