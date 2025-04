La fête de la Korité, sujet le plus en vue Rédigé par leral.net le Mardi 1 Avril 2025 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

La commémoration de la Korité, fête marquant la fin du jeûne musulman, est l’un des sujets en vue dans la livraison de mardi de la presse quotidienne. Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, présent à la grande mosquée de Dakar pour la prière de l’Aïd-el-fitr, a adressé un message aux chefs religieux du pays. “Vos prières sont un rempart pour toute la nation, un souffle de paix pour notre vivre-ensemble”, a déclaré le président de la République dont les propos sont rapportés par le quotidien Le Soleil. Le journal évoque, dans le même temps, l’alerte des imams au sujet des “dérives” notées sur les réseaux sociaux, dont celles qui se traduisent par des “propos tendant à discréditer” les personnes. Un péché qui “peut conduire le musulman en enfer”, ajoute Le Soleil, citant l’imam Mame Libasse Laye de Yoff, à Dakar. Walfquotidien est également revenu sur le message du président de la République, qui a saisi l’opportunité de la Korité “pour inviter les Sénégalais ‘à cultiver l’esprit de solidarité, d’écoute et de dépassement'”. “Paix et dévotion en chœur”, titre Walfquotidien, en allusion aux sermons servis par les imams à travers le pays. Des messages “orientés vers la droiture, la bienséance, l’adoration de Dieu et l’effort collectif”, détaille le journal. Walfquotidien souligne par ailleurs que les guides religieux, de Touba à Kaolack, en passant par Tivaouane, “ont exhorté les fidèles au repentir et au retour vers les valeurs religieuses”. “Encore une Korité, deux célébrations”, semble déplorer Sud Quotidien. “Après le démarrage à double vitesse du jeûne du mois béni du ramadan, constate-t-il, la communauté musulmane sénégalaise a célébré l’Aïd-el-fitr ou Korité 2025 (1446H) dans la division”. “Alors qu’une partie des fidèles a prié le dimanche 30 mars, conformément à l’appel de la Coordination des musulmans du Sénégal (CMS) et de l’imam de la grande mosquée omarienne, Thierno Seydou Nourou Tall, qui ont annoncé l’apparition de la nouvelle lune dans plusieurs localités du Sénégal et à l’étranger, la majorité a célébré l’Aïd-el-fitr hier, lundi 31 mars, sur décision de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC)”, signale Sud Quotidien.



