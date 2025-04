La fondation IDT & MTT-F3E veut promouvoir l?entraide et la solidarité dans l?éducation et la recherche Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Avril 2025 à 17:24 | | 0 commentaire(s)|

La Fondation Iba Der Thiam et Marèma Touré-Entraide-Ethique et Équité dénommée (Fondation IDT & MTT-F3E), a organisé, mercredi, la première réunion de son conseil axée sur la formalisation de cette structure d’entraide et de solidarité dans ”divers domaines prioritaires que sont l’éducation, la recherche et des humanités africaines”, a constaté l’APS. ‘’La première réunion du conseil a pour vocation d’abord de remplir une fonction administrative qui est la formalisation de la fondation, la nomination des membres des différents organes et une prise de contact entre ces membres-là qui viennent d’horizons différents’’, a notamment déclaré Marèma Touré, veuve du professeur Iba Der Thiam et fondatrice de ladite fondation. Face à la presse, l’épouse de l’historien est revenue longuement sur ‘’l’entraide’’, ‘’l’éthique’’ et ‘’l’équité’’ qui, selon elle, ont été les ferments du professeur Iba Der Thiam de son vivant. ‘’ À la vérité, l’entraide, la solidarité et l’éthique ne sont même pas des objectifs, mais ce sont les principes et les valeurs qui sont fondateurs de l’identité intrinsèque de cette fondation. Nous avons choisi ces trois principes parce que nous pensons que c’était le ferment, à la limite, l’identité immanente aussi du professeur Iba Der Thiam à qui la fondation est dédiée’’, a-t-elle souligné. La docteure en sociologie a profité de cette la première réunion du Conseil de la Fondation IDT & MTT-F3E pour faire un témoignage sur son défunt mari qui, selon elle, aimait partager avec les autres tout ce qu’il possédait. ‘’ L’entraide, parce que Iba Der était quelqu’un de solidaire et qui avait l’entraide comme mode de vie. J’ai vécu pendant 25 ans avec lui et je ne l’ai jamais vu garder un million ou garder quelque chose pour demain. Je suis à peu près certaine qu’il n’a pas laissé deux millions dans ses comptes’’, a témoigné Mme Thiam. Enseignant, homme politique et syndicaliste, Iba Der Thiam (1937-2020) fut membre du comité scientifique de l’UNESCO en charge de la rédaction de l’Histoire générale de l’Afrique noire. Il a été ancien vice-président de l’Association sénégalaise des professeurs d’histoire et de géographie, secrétaire général de l’Association panafricaine des historiens, mais aussi président de la Commission sénégalaise de réforme de l’enseignement de l’histoire et de la géographie. L’instituteur devenu professeur d’Histoire moderne et contemporaine a dirigé le projet d’écriture de l’Histoire générale du Sénégal : des origines à nos jours’’. Iba Der fut ministre de l’Education nationale de 1983 à 1988 et enseignant au département d’Histoire de la faculté des Lettres et sciences humaines de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. Fondateur du parti politique Convention des démocrates et des patriotes (CDP/Garab-Gi), il fut candidat aux élections présidentielles de 1993 et 2000, avant d’être élu député des années plus tard. Iba Der Thiam, dont l’université publique de Thiès porte le nom depuis février 2021, a dirigé le Syndicat unique de l’enseignement laïc du Sénégal et le Syndicat des enseignants du Sénégal.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-80106-la-fondation-i...

