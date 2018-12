La forme olympique de Modou Lô en Espagne !

En compagnie de Lamine Samba, le roc des Parcelles assainies se prépare en Espagne. Depuis son arrivée dans son camp d’entraînement en Espagne, les images de Modou Lô se faisaient rares. Mais là, en visionnant ces images, on ne peut que constater la forme olympique du roc des Parcelles assainies.



Le combat est prévu pour le 1er janvier prochain. Balla Gaye 2 est arrivé ce week-end après trois mois de préparation en France. Le roc des Parcelles assainies a établi ses bases en Espagne avec son staff et des lutteurs comme Franc, Yekini jr, Gora Sock.



Les deux lutteurs se préparent donc activement pour un duel de feu. Balla Gaye 2 l’avait battu en 2010 et Modou Lô veut prendre sa revanche cette saison.











wiwsport.com

