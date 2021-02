La grande faucheuse touche le Barreau du Sénégal : Me Khassim Touré vient de nous quitter La série noire continue et cette fois-ci c’est le Barreau du Sénégal qui est touché. Me Khassim Touré vient de nous quitter. La nouvelle de sa mort vient juste de nous parvenir.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Février 2021 à 19:56

Après recoupement, cet avocat parmi les défenseurs de Khalifa Sall et qui avait négociait sa grâce présidentielle serait décédé à Touba ou vivait une partie de sa famille.



A sa famille, ses parents et proches, Leral.net exprime sa vive compassion.



