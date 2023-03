La hausse des tarifs n’est pas agréée par l’Etat (ministre) Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2023 à 14:16 | | 0 commentaire(s)|

L'Etat n'a pas agréé la hausse des tarifs notée ces derniers temps dans le transport par minibus, a déclaré le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, soulignant que des discussions sont en cours avec les transporteurs. ''Cette hausse n'est pas agréée par l'État puisque les tarifs sont fixés par décret. Nous avons commencé à discuter (…) nous allons continuer les discussions avec les acteurs et des solutions seront trouvées d'un commun accord avec les différentes parties'', a-t-il dit en marge d'une visite de chantiers à Dakar. Le ministre dit avoir rencontré les responsables de l'Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU), ''pour discuter de cette question relative à une hausse pratiquée par les acteurs''. La hausse des tarifs a été opérée par les acteurs eux-mêmes ''sans l'accompagnement de l'État'', a regretté M. Faye. APS



Source : https://lesoleil.sn/la-hausse-des-tarifs-nest-pas-...

