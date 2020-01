La laitue, un excellent calmant et somnifère La laitue est très riche en chlorophylle. Celle-ci possède un grand pouvoir antiseptique dans le corps et contribue à nettoyer et nourrir le système sanguin. C'est également un excellent somnifère !





Riche en vitamines et minéraux hautement assimilables:



De même que le corps humain, la laitue est très riche en eau, avec 95%, et elle absorbe du sol un grand nombre de vitamines et minéraux hydrosolubles, principalement des vitamines du groupe B, particulièrement en acide folique, une vitamine importante qui contribue à la formation du matériel génétique des cellules ainsi qu'à l'élaboration des globules rouges. L'acide folique est particulièrement utile pour les femmes enceintes. Seulement 100 grammes de laitue apporteront 75% de la quantité minimum quotidienne recommandée. La laitue contient également de la vitamine C, du potassium, de l'iode, du cuivre, du manganèse, du zinc, du fer et du magnésium, du bêta carotènes et de la vitamine E.



La laitue est également le légume le plus riche en silice organique. Ce minéral joue un rôle essentiel dans l'assimilation et l'élaboration du calcium. La silice joue également un rôle protecteur du système cardio-vasculaire, de l'ostéoporose et il agit comme un antidote de l'aluminium qui serait absorbé dans l'organisme.

La laitue est très riche en cellulose et en chlorophylle. Celle-ci possède un grand pouvoir antiseptique dans le corps et contribue à nettoyer et nourrir le système sanguin. La laitue possède d'autres vertus, notamment d'augmenter la lactation chez le mère allaitant.



Un excellent calmant et somnifère:

Une des propriétés les plus intéressante de la laitue et probablement une des moins connues, est celle d'agir comme somnifère naturel. En effet, même si c'est en quantité moindre que la variété sauvage, la laitue vireuse (Lactuca virosa), la laitue conventionnelle (Lactuca sativa) possède également du lactucarium, une substance qui se rapproche de l'opium, sans en présenter les inconvénients de toxicité. Cette substance confère à la laitue ses propriétés calmantes et en fait un remède très efficace dans les cas d'insomnie, mais également de spasmes viscéraux ou génitaux, d'incontinence d'urine, de douleurs névralgiques, de palpitation cardiaques, de toux nerveuse et d'excitation.



Pour bénéficier de ces vertus de la laitue on peut bien entendu en consommer de bonnes quantités en salade (par exemple assaisonnée de vinaigre de cidre), de préférence lors du repas du soir.



Mais la meilleure façon d'en retirer toutes les vertus médicinales, comme calmant, sera d'en faire une décoction. Pour le contenu d'une tasse d'eau bouillante, utiliser deux feuilles de laitue, porter à ébullition, laisser bouillir une minute et ensuite infuser dix minutes. La laitue cultivée de façon conventionnelle contient beaucoup de nitrites qui sont dommageables à la santé. Il est donc conseillé de consommer de la laitue de culture biologique.







