La longue marche vers l'instruction des femmes au Sénégal

Samedi 4 Août 2018

L’instruction des femmes : depuis que la mère Anne-Marie Javouhey introduisit au Sénégal l’instruction des jeunes filles en 1821, le chemin fut long pour que celles-ci aient droit à un enseignement général et systématique. Jusque dans les années 50, on leur enseignait principalement les tâches domestiques et la manière de bien tenir leur ménage. Lorsqu’elles pouvaient véritablement étudier, elles étaient le plus souvent orientées vers des disciplines considérées comme secondaires et réservées aux femmes, comme ici la dactylographie. Ceci explique sans doute pourquoi, au même moment, les policiers continuaient à taper leurs constats avec deux doigts