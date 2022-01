La mère du militant de l'UCS tué, précise: "Lui et son ami se tiraillaient pour une affaire d'argent" Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 17:36 | | 0 commentaire(s)|

Les faits se sont déroulés Vendredi dernier. La victime admise au service d’urgence de l’Hôpital régional de Ziguinchor finira par succomber à ses blessure rapporte la radio GMS. Ce dimanche apres leur vote, plusieurs dignitaires de la coalition "UCS Mbollo" ont annoncé la mort de Moustapha Diatta agé de 26 ans; ils ont accusé un militant de Pastef d'avoir poignardé leur camarade.



Contactée par nos confrères de GMS, la maman de la victime précise qu’un problème d’argent serait à l’origine de la mort de son garçon. "ils sont d’abord des amis et qu’ils ont eu ces derniers jours un problème d’argent, qui a fait, qu’ils se disputaient très souvent ces temps-ci."



Dans la tristesse et des larmes aux yeux la maman de la victime communément appelée mère Ndiaye, poursuit: "je ne veux pas qu’on utilise de la politique politicienne dans ce triste sort de mon fils. Je ne sais pas si celui qui a tué mon fils fait de la politique? Ce que je sais c’est qu’ils ont en problème d’argent et qu’ils se tiraillaient très sauvant à cause de cette somme de 5000 FCFA."

Le corps sans vie de la victime est présentement à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor. La police. a ouvert une enquête.









Source : Source : https://www.exclusif.net/La-mere-du-militant-de-l-...

