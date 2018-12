La mission Apollo 8 a 50 ans : 21 décembre 1968- 27 décembre 1968.

Apollo 8 est certainement la mission la plus importante et la plus risquée du programme Apollo. Si elle a ouvert la voie à l'alunissage d'Apollo 11, huit mois plus tard, elle marque aussi le début de l'exploration planétaire habitée avec pour la première fois le lancement d'un équipage humain en dehors de l'orbite terrestre. Elle a marqué les esprits avec la réalisation de cinq grandes premières.



Si Apollo 11 sera à jamais la mission emblématique de la conquête de la Lune voulue par le président John Fitzgerald Kennedy,

Ces premières sont :

· première sortie de l'orbite terrestre par des hommes ;

· première vision de la Terre – dans sa globalité – directement par des hommes ;

· première mise en orbite autour d'un autre objet ;

· première vision de la

· première vision d’un lever de Terre depuis la Lune par des hommes.



En cette fin d'année, on fête le cinquantième anniversaire d’Apollo 8 qui a décollé le 21 décembre 1968 à destination de la Lune. À bord, se trouvaient Frank Borman (commandant), James Lovell (pilote du module de commande) et William Anders (pilote du module lunaire). La mission, qui comptera 10 orbites autour de la Lune, va durer jusqu’au 27 décembre, date à laquelle les astronautes amerriront dans l'océan Pacifique.

Au cours de ces orbites autour de la Lune, 700 photographies seront prises, essentiellement de la face cachée et des futures zones d'atterrissage (la date de lancement avait été choisie afin que la



Le succès d’Apollo 8 signe aussi le début de l’exploration planétaire habitée. Suivra Apollo 9 en mars 1969 qui sera le premier essai en vol du module lunaire mais en orbite basse terrestre. Apollo 10, dernière répétition avant la mission Apollo 11, est la mission la plus frustrante du programme Apollo. Les astronautes descendront seulement à quelques kilomètres de la surface de la Lune sans se poser ! Le 20 juillet 1969, seulement huit mois après Apollo 8, Neil Armstrong et Buzz Aldrin seront les deux premiers humains à



CE QU'IL FAUT RETENIR

La mission Apollo 8 a 50 ans.

Elle a décollé le 21 décembre 1968 et est retournée sur Terre le 27 décembre.

Son succès et les grandes premières qu'elle réalisera convaincront la Nasa que l'objectif de Kennedy sera atteint. Sept mois plus tard, en juillet 1969, Neil Armstrong sera le premier homme à poser le pied sur la Lune avant la fin de cette décennie, comme l'avait souhaité Kennedy en 1962.



