La modernisation du secteur de la pêche annoncée par le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime a annoncé la modernisation du secteur de la pêche. Un secteur qu'il considère comme l'un des secteurs phares du développement économique et social d'un pays. Selon lui, d'importantes mesures ont été prises pour réformer et moderniser le secteur de la pêche, qui est un des piliers du Plan Sénégal Emergent. Le ministre s'exprimait hier samedi, lors de la pose de la première de la Maison des pêcheurs.

Le secteur de la pêche est l’un des secteurs les plus importants pour le développement économique et social d’un pays. Pour le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime Oumar Guèye, la pêche est parmi les moteurs de croissance sectorielle de l’axe 1 du PSE, « transformation structurelle de l’économie pour une croissance inclusive », qui lui assigne un rôle central dans le renforcement de la sécurité alimentaire, ainsi que la création de richesses et d’emplois.



Pour apporter des changements dans ce secteur, le ministre a annoncé « la modernisation des infrastructures de pêche, avec la construction des quais de débarquement modernes à Yoff, Bargny, Fass Boye, Gooxu Mbathie, Mbao, Penccum Sénégal à Thiaroye, Ndeppé à Rufisque et à Kafountine ».



Selon lui, la modernisation va se poursuivre avec la réalisation des quais de pêche de Mboro, Sendou, ainsi que la construction de 19 complexes frigorifiquse de la phase 2 du programme Froid et celui de Hann avec la coopération coréenne. Sans oublier l’aménagement des aires de transformations de Cayar, Tann à Joal, entre autres.



Pour mettre en valeur cette croissance inclusive, "le président de la République Macky Sall a décidé de subventionner à hauteur d’1 million de F Cfa, toute personne qui achète un nouveau moteur pour embarcation de pêche, opération qui bénéficie d’une subvention de 20 milliards de F Cfa ".



La géolocalisation des pirogues



Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime soutient qu’une subvention sera faite pour ce qui concerne les gilets de sauvetage. Le coût d'achat sera réduit de moitié à 2500 F Cfa au lieu de 5000 F Cfa. Un important programme de la géolocalisation des pirogues est en phase test afin de faciliter les interventions de secours en mer et partant, de securiser l'activité dans ce secteur.



Des mesures contre la pêche illégale



D’importantes mesures seront prises pour empêcher la pêche illégale et de promouvoir l’accès à une pêche moderne, à travers l’immatriculation des pirogues, le permis de pêche, les plans d’aménagements de certains pêcheries, et l'intensification de l'investissement en vue du développement accéléré de l'aquaculture.











Thierno Malick Ndiaye

