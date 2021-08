La mort atroce de Lobé Ndiaye: Le féticheur malien évoque une séance de prières, la piste du sacrifice humain activée Libération barre à sa Une le féticheur malien, Hamidou Sidibé qui a tué Lobé Ndiaye et jeté le corps aux abords de Dakar Arena, à Diamniadio.

Le féticheur malien s'est saisi d'un pilon avant de lui asséner plusieurs coups sur la tête. Il évoque une séance de prières qui aurait mal tourné et la piste du sacrifice humain est activée.



Du "coq blanc" acheté par Lobé Ndiaye avant de monter sur une moto Jakarta au domicile du charlatan à Thiaroye Azur. le journal évoque les péripéties de l'incroyable enquête de la gendarmerie nationale.



Impliquée dans le transport du cadavre, Awa Sow, amie de Lobé Ndiaye, prétend que c'est une "chèvre sacrifiée" qui était dans le malle de la voiture de Dakha Soumaré, le taximan à tout faire du féticheur.

