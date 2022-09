La mortalité des nourrissons à la hausse en France Rédigé par leral.net le Mardi 20 Septembre 2022 à 14:58 | | 0 commentaire(s)| Dans un nouveau rapport, Santé publique France alerte sur la « situation préoccupante de la santé périnatale ». La mortalité grimpe notamment en Ile-de-France, mais cet indicateur est particulièrement élevé dans les départements et régions d'outre-mer.







Santé publique France publie pour la première fois au sein d'un rapport unique une série d'indicateurs pour décrire l'état de santé des femmes enceintes et des nouveau-nés. Malgré un niveau « élevé et stable » de prise en charge en France, certaines données « plaident en faveur d'un renforcement de la santé périnatale », souligne Santé publique France.



Première source d'inquiétude : les décès de nourrissons moins de 27 jours après leur naissance sont à la hausse. Un résultat « qui doit faire l'objet d'une attention particulière pour inverser les tendances ces prochaines années », souligne le rapport. En métropole, le taux de mortalité néonatale est passé de 1,6 à 2 décès pour 1.000 naissances vivantes entre 2010 et 2019.

