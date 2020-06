La mosquée de Mbodiène volontairement incendiée: dix exemplaires de Coran, un drap du 'wasifa', les nattes, les masques emportés par les flammes Une mosquée complètement consumée par les flammes, le lieu noirci par la fumée et les murs craquelés, les horloges fondues à cause de la chaleur : tel est décor sinistre d’un acte de barbarie, la mosquée de Mbodiène à quelques kilomètres de Joal, a été volontairement incendiée.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juin 2020 à 09:04 | | 0 commentaire(s)|

C’est Moussa Sène, l'imam de la mosquée Mbodiène qui a expliqué, hier, le déroulement des évenements : « A mon arrivée vers 5 h, j'ai trouvé la porte entrouverte. J'ai regardé pour voir s'il y avait quelqu'un et j'ai vu les flammes. Je suis allé réveiller les riverains. Nous ne pouvons que rendre grâce puisqu'il n'y a pas eu des pertes en vies humaines ».



Selon l’info partagée par SeneCafeActu, c’est ce qui pousse Samba Diouma Diallo, un fidèle, à dire que '' l'acte est ignoble. Cela déplaît à toute personne qui croit en Dieu. Cela manifeste encore la folie humaine ''.



D'ailleurs dans un élan de solidarité, la communauté chrétienne de Mbodiéne est venue apporter son réconfort.



Selon l'imam de la mosquée, le feu a été mis volontairement sur les lieux, car à son arrivée, il a trouvé la porte entrouverte. Dix exemplaires de Coran, le drap du 'wasifa', les nattes, les masques ont été emportés par les flammes.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos