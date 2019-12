La nouvelle décision de Bombardier sur sa carrière, suite au décès de son frère et manager Pape Dia

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2019 à 15:07 | | 0 commentaire(s)|

Suite au décès de son frère et manager Pape Dia, Bombardier a porté son choix sur Max Mbargane. Selon Tribune, ce dernier, joint au téléphone par Leewto, a confirmé l’information : « Je suis le nouveau manager de Bombardier. Ce n’est pas une surprise. Je considère que ce sont des retrouvailles. Il sera facile de remplacer feu Pape Dia, car c’est une continuité. Je suis le premier manager de Bombardier, ensuite feu Yéri Diakhaté et enfin Pape Dia ».



Max Mbargane d’indiquer : « Au départ, Pape Dia n’était pas manager, il a eu le goût du métier en côtoyant des gens comme ma modeste personne. Aujourd’hui, mon défi majeur est de décrocher un combat avant la fin de la saison. Mes choix sont portés sur les adversaires suivants pour cette saison : la revanche du B52 contre Eumeu Sène ou un combat contre Gris Bordeaux ».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos