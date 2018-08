La performance d'Aretha Franklin qui a ému Barack Obama aux larmes

C'était en 2015, lors d'un hommage à Carole King.





Comme de nombreux Américains, Barack Obama était un grand fan d'Aretha Franklin, la Reine de la Soul qui s'est éteinte ce jeudi à l'âge de 76 ans, après huit ans de combat contre un cancer du pancréas. Sur Twitter, l'ancien président des États-Unis lui a rendu hommage. "Aretha a contribué à définir l'expérience américaine. À travers sa voix, nous pouvions ressentir notre histoire, en entier et dans toutes ses subtilités, notre pouvoir et notre douleur, notre noirceur et notre lumière, notre quête de rédemption et notre respect durement gagné. Que la Reine de la Soul repose dans la paix éternelle", a-t-il écrit.



Barack et Michelle Obama avaient rencontré Aretha Franklin à plusieurs reprises. En 2009, la chanteuse avait d'ailleurs participé à la cérémonie d'investiture du président, lors du tout premier jour de son mandat, rappelle Gala. Elle avait interprété le titre "America (My Country Tis Of Thee)", tout un symbole. Sur les réseaux sociaux, après l'annonce du décès de la star ce jeudi, les internautes se sont aussi souvenus avec émotion d'une autre performance d'Aretha Franklin, en décembre 2015 lors des Kennedy Center Honors. Ce soir-là, elle a chanté l'un de ses tubes, "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", pour rendre hommage à Carole King. Dans le public, Barack Obama n'avait pas pu retenir ses larmes, dès les premières notes.



7sur7