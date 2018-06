La petite amie du marié se pointe au mariage habillée en... robe de mariée et fait une scène au mari infidèle

Folle de rage de voir son petit ami se marier avec une autre femme, elle débarque au mariage et est bien décidée à gâcher la fête. Cette femme est arrivée en robe de mariée, attirant toute l’attention sur elle, alors que les mariés allaient se dire oui. Dans la vidéo ci-dessus, on peut voir que le marié tente de s’expliquer avec cette invitée surprise. Il semblerait qu’elle soit l’amante du marié.

La maitresse du mari arrive en robe de mariée Voilà comment gâcher un mariage, en une leçon. La vidéo de ce mariage fera partie des plus originales qu’on ait pu voir. Cette cérémonie a eu lieu à Benoni, dans le nord-est de l’Afrique du Sud. On voit une mariée super énervée rentrer dans la salle des fêtes. Sauf qu’il ne s’agit pas de la mariée, mais d’une intruse qui voulait voler la vedette à la mariée. Son entrée remarquée n’a fait plaisir à personne. Les invités et la famille se posent des questions. La vraie mariée semble outrée et le marié à l’air plutôt mal à l’aise.

L’amante veut gâcher le mariage Quand la vidéo commence, on peut voir l’invitée surprise qui déclenche un scandale. Le marié tente de l’empêcher de gâcher la fête, mais la présence de cette persona non grata a déjà fait son petit effet. Il semblerait qu’elle soit la maitresse du marié. Autant le dire tout de suite, ça fait mauvais genre le jour du mariage. Il est peut-être encore temps pour la mariée de s’enfuir. Certains internautes qui ont vu les images sur Twitter ont trouvé la situation très drôle. Selon eux, c’est le karma qui tourne en défaveur du mari infidèle. « Cette femme est une légende », écrit même un internaute au pseudonyme de TokologoLegwale. Les commentaires des tweetos sont plutôt en faveur de la maitresse qui a eu le courage de se pointer le jour J et qui a obligé le mari à avouer son infidélité à sa future femme.



